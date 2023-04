Polizei Mettmann

POL-ME: Hund schlägt an: Polizei fasst mutmaßlichen Autoknacker und Einbrecher - Monheim am Rhein - 2304044

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (19. April 2023) hat die Polizei in Monheim am Rhein einen mutmaßlichen Einbrecher und Autoknacker festgenommen - auch dank des wachsamen Hundes eines Monheimer Ehepaares.

Folgendes war geschehen:

Gegen 2:50 Uhr in der Nacht war ein an der Lottenstraße wohnhaftes Ehepaar aus seinem Schlaf gerissen worden, weil der Hund des Paares laut anschlug. Als der Mann daraufhin im Erdgeschoss nach dem Rechten sah, stellte er zwei Männer fest, die gerade auf Fahrrädern von seinem Haus flüchteten. Ferner musste der Monheimer feststellen, dass die Handtasche sowie die Jacke seiner Frau entwendet worden waren. Außerdem stelle der Mann fest, dass sich die beiden Männer unberechtigt Zugang zu seinem Auto verschafft hatten. Der Monheimer alarmierte nun die Polizei, welche einen der beiden Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung tatsächlich antreffen konnte.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 36-jährigen Monheimer, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Bei ihm fanden die Polizeibeamten nicht nur die entwendete Jacke aus dem Haus an der Lottenstraße, sondern im unmittelbaren Umfeld auch noch in einem Beet liegend die zuvor entwendete Handtasche. Der Mann wurde daher festgenommen und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Polizeiwache gebracht.

Die Ermittlungen hinsichtlich des zweiten Täters dauern nach wie vor an.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell