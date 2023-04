Polizei Mettmann

POL-ME: Bei Überführungsfahrt aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen - Mettmann - 2304041

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag, 17. April 2023, kam ein 33-jähriger Werkstattmitarbeiter mit einem BMW M3 aus ungeklärter Ursache auf einer außerörtlichen Straße in Mettmann von der Fahrbahn ab und verunfallte schwer. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Das war geschehen:

Gegen 17.05 Uhr befuhr ein Werkstattmitarbeiter eines Autofachhandels mit einem BMW M3 im Rahmen einer Überführungsfahrt den Südring in Richtung Wuppertal. Unmittelbar hinter einem Kreisverkehr in Höhe der Einmündung zur Eidamshauser Straße kam er, aus bisher ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW kollidierte frontal mit einem Baumstamm. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert wo es stark beschädigt liegen blieb. Das Fahrzeugsystem setzte einen automatischen Notruf ab, so dass die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr informiert werden konnten.

Die alarmierten Rettungskräfte versorgten den 33-jährigen Fahrzeugführer erstmedizinisch vor Ort. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde er anschließend mittels eines Rettungshubschraubers in eine Fachklinik gebracht.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein und ließ den BMW, der einen Totalschaden aufwies, zur Beweissicherung abschleppen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Mettmann, Telefon 02104 / 982 6250, in Verbindung zu setzen.

