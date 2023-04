Polizei Mettmann

POL-ME: Mit 2,1 Promille von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt - Mettmann - 2304039

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 16. April 2023, kam ein 42-Jähriger stark alkoholisiert von der Fahrbahn in Mettmann ab. Er prallte gegen eine Verkehrsinsel und anschließend gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Der Führerschein des unverletzten Unfallverursachers wurde beschlagnahmt, an den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Das war geschehen:

Gegen 04:25 Uhr befuhr ein 42-jähriger Fahrer eines Audi Q8 den Düsselring in südlicher Richtung. In Höhe der Einmündung zur Isarstraße touchierte er den Bordstein einer Verkehrsinsel. Der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Suzuki Swift. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser gegen einen VW Golf geschleudert und drehte sich quer zur Fahrbahn. Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden zum Teil erheblich beschädigt.

Ein aufmerksamer Anwohner, der durch den Zusammenstoß auf den Unfall aufmerksam geworden war, informierte folgerichtig die Polizei.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten in der Atemluft des 42-jährigen Unfallverursachers Alkoholgeruch fest. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 2,1 Promille (1,06 mg/l) positiv. Zur weiteren Beweisführung wurde er zur Polizeiwache Mettmann gebracht. Hier wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein und beschlagnahmten seinen Führerschein. Sowohl der Audi Q8 als auch der Suzuki Swift waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf circa 80.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell