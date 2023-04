Polizei Gütersloh

POL-GT: Gullideckel ausgehoben - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Halle/ Westf. (MK) - Am Samstagabend (08.04., 23.00 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen ausgehobenen Gullideckel auf der Sperberstraße in Kenntnis gesetzt. Eine 22-jährige BMW-Fahrerin aus Bielefeld befuhr die Sperberstraße, als sie in Höhe der Hausnummer 29 über das Loch des Wartungsschachtes fuhr. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden. Die 22-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei Gütersloh Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen? Wer hat zuvor am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

