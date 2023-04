POL-GT: Radfahrerin gestürzt - Unfallzeugen gesucht

Gütersloh (ots) - Steinhagen (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte rückten am Montagabend (10.04., 21.40 Uhr) zu einem Mülltonnenbrand am Jugendzentrum an der Straße Laukshof aus. Durch die Freiwillige Feuerwehr konnte der Brand schnell eingedämmt und gelöscht werden. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden. Durch die starke Rauchentwicklung des Brandes mehrerer Mülltonnen wurde das Gebäude ebenfalls in ...

mehr