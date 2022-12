POL-LIP: Augustdorf - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Lippe (ots) - In Bad Salzuflen wurde ein 85-jähriger Mann Opfer eines Betruges. Er wurde am 28.11.22 erstmals von einem falschen Polizeibeamten telefonisch kontaktiert. Es folgten mehrere Anrufe des falschen Polizeibeamten, in denen der Geschädigte schließlich veranlasst wurde, eine 5-stellige Summe von seiner Sparkasse abzuholen. Das Bargeld verstaute er in einem Umschlag und legte diesen am 29.11.2022, gegen 13:30 ...

mehr