POL-EU: Einbrecher von Bewohner "erwischt"

Euskirchen (ots) - Ein Mann (27) aus Mechernich hat am Dienstagabend (18.32 Uhr) in einem in einem Geschäft in der Roitzheimer Straße in Euskirchen Waren gestohlen. Beim Verlassen des Geschäfts wurde er durch mehrere Mitarbeiterinnen des Diebstahls überführt. Um im Besitz des Diebesgutes zu bleiben, bedrohte der Ladendieb die Mitarbeiterinnen und flüchtete zunächst. Der Mann konnte rund 100 Meter entfernt durch ...

