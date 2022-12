Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - 2 Pedelecs entwendet

Lippe (ots)

(LW) Am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 18.30 und 22.20 Uhr entwendeten unbekannte Täter zwei an der Wittekindstraße abgestellte Pedelecs. Ein Detmolder Ehepaar war mit den anthrazitfarbenen Rädern der Marke Kettler zu einer Gaststätte im ehemaligen Schlachthof gefahren, um dort ein Fußballspiel zu schauen. Sie hatten die beiden Räder mit einem Schloss an einem Fahrradständer angeschlossen. Nach Ende des Fußballspieles stellten sie den Diebstahl der beiden Räder fest. Diese haben einen Gesamtwert von ca. 8.000 Euro. Auffällig an einem der Räder ist ein BVB-Aufkleber auf dem hinteren Schutzblech. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der Räder machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

