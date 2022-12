POL-LIP: Extertal-Göstrup. VW landet auf dem Fahrzeugdach.

Lippe (ots) - Bislang Unbekannte brachen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (29. - 30. November 2022) in ein Bürogebäude in der Wotanstraße ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in das Haus. Weitere Türen, die zu den dortigen Büros führen, hielten den Einbruchsversuchen Stand, so dass die Täter vermutlich keine Beute machen konnten. Wer in dem Zusammenhang etwas beobachtet hat, ...

mehr