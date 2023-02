Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kellerbrand im Wangerland - Bei der Brandursache handelt es sich nach derzeitigem Stand um die Entzündung von akkubetriebenen Kleingeräten

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag geriet gegen 17.25 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses in Klein Wichtens ein Kunststoffschrank in Brand. Bei der Brandursache handelt es sich nach derzeitigem Stand um die Entzündung von akkubetriebenen Kleingeräten.

Durch den Brand wurden neben dem Schrank weiterhin Abwasserrohre in Mitleidenschaft gezogen.

Der Geschädigte, der zur gesundheitlichen Überprüfung dem Krankenhaus zugeführt wurde, entdeckte den Brand frühzeitig und konnte das Feuer mit eigenen Mitteln löschen.

Vorsorglich eingesetzt waren die Feuerwehren der Ortschaften Tettens, Hohenkirchen und Neugarmssiel.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell