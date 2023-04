Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Auffahrunfall - Ratingen - 2304047

Mettmann (ots)

Am Mittwochmittag, 19. April 2023, kam es in Ratingen zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwei Fahrzeuginsassen wurden verletzt, einer hiervon schwer. An den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Das war geschehen:

Gegen 14:05 Uhr befuhr eine 53-jährige Ratingerin mit einem Wohnmobil der Marke Mercedes Benz, Typ Marco Polo, die Straße "Am Sondert" aus Richtung Ratingen-Hösel kommend. In Höhe einer linksseitig gelegenen Einmündung zu einem Wanderparkplatz hatte ein Fahrzeugführer die Absicht, auf den Parkplatz einzubiegen und hielt verkehrsbedingt an. Die Ratingerin missachtete den im Bereich der Einmündung entstandenen Rückstau und fuhr auf das vor ihr wartende Fahrzeug, einen VW Golf einer 63-jährigen Ratingerin, auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Golf in den davor wartenden Porsche Cayenne eines 63-Jährigen geschoben.

Die 63-Jährige Golf-Fahrerin sowie ihr 75-jähriger Beifahrer wurden durch den Zusammenstoß verletzt, wobei der Beifahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und schätzt den entstandenen Gesamtschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen auf mindestens 25.000 Euro.

