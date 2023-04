Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Freibad und Kindergarten eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag und Montag (14. bis 17.04.2023) in einen Kindergarten am Dornröschenweg und in ein Freibad an der Hechinger Straße eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 11.00 Uhr am Freitag und 07.45 Uhr am Montag zwei Scheiben am Kindergartengebäude ein und stahlen aus den Räumlichkeiten einen USB-Stick. Ebenfalls unbekannte Einbrecher überstiegen zwischen Freitag, 15.00 Uhr und Montag, 09.45 Uhr den Zaun des Freibadgeländes und schlugen mutmaßlich mit einem Stein die Scheibe zum Büro ein. Ob die Täter etwas stahlen ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

