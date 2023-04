POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Sillenbuch/-Vaihingen (ots) - Unbekannte sind von Donnerstag bis Sonntag (13.04.-16.04.2023) in zwei Häuser an der Straße Brunnenwiesen und an der Lindenstraße eingebrochen. In der Straße Brunnenwiesen schoben die Täter in der Zeit von Donnerstag, 14.30 Uhr bis Sonntag, 12.30 Uhr zunächst den Rollladen einer Terrassentür nach oben und hebelten sie anschließend auf. Die Diebe durchsuchten sämtliche ...

