POL-S: Beim Abbiegen mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 34 Jahre alter VW-Fahrer ist in der Nacht zum Sonntag (16.04.2023) auf der Kreuzung Neckarstraße/Hackstraße mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der 34-Jährige befuhr gegen 00.25 Uhr die Neckarstraße und wollte an der Kreuzung Neckarstraße/Hackstraße offenbar verbotswidrig nach links in die Hackstraße abbiegen. Dabei kollidierte er mit der Stadtbahn der Linie U2, die in gleicher Richtung unterwegs war. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

