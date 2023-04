Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Schussabgabe in Zuffenhausen - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Stuttgart-Zuffenhausen / Plochingen (ots)

Kriminalbeamte haben am Freitag (14.04.2023) in Plochingen einen 20 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, an der Schussabgabe in Zuffenhausen beteiligt gewesen zu sein (siehe hierzu unsere Pressemitteilungen vom 18., 21. und 24.03.2023). Intensive Ermittlungen der Sonderkommission in enger Kooperation mit dem Landeskriminalamt führten auf die Spur des 20-Jährigen, der von Kräften des Mobilen Einsatzkommandos am Freitagnachmittag in Plochingen widerstandslos festgenommen wurde. Die Beamten durchsuchten anschließend die Wohnung des Tatverdächtigen. Der 20-jährige Deutsche wurde am Samstag (15.04.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den bereits erlassenen Haftbefehl in Vollzug setzte. Die Ermittlungen zur Art der Tatbeteiligung des 20-Jährigen sowie zu weiteren Tätern und zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Die Polizei hat ein Hinweisportal freigeschaltet, in dem auch anonym Hinweise mitgeteilt werden können. Sie erreichen das Portal unter folgendem Link: https://www.bkms-system.net/bw-schussabgabe-stuttgart-zuffenhausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell