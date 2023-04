Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchte Räuberische Erpressung- Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte am Freitagabend (14.04.2023) einen 56-jährigen Mann auszurauben.

Der Geschädigte saß im Bereich der U-Bahnhaltestelle Mühlhausen am Neckardamm auf einer Bank und wurde von einem Mann angesprochen, der sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes ausgab. Der Unbekannte drohte dem Geschädigten Schläge an und forderte ihn auf, ihm sein Geld auszuhändigen. Nachdem der 56-Jährige nicht auf die Forderungen einging und die Polizei informierte, flüchtete der Täter in Richtung Stuttgart-Hofen. Der Täter soll dunkelhäutig, zirka 40 Jahre alt und 185 cm groß sein. Er hat ein breites Gesicht sowie kurze, dunkle, gewellte Haare. Zur Tatzeit war er mit einem schwarzen Oberteil mit weißen Ärmeln, einer schwarzen Jogginghose und weißen Sneakern bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell