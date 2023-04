POL-S: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht von Mittwoch (12.04.2023) auf Donnerstag (13.04.2023) in einen Kiosk an der Neckartalstraße eingebrochen. Der unbekannte Mann öffnete im Zeitraum von 20.45 Uhr und 07.50 Uhr eine Stahltür. Anschließend drückte er ein Fenster ein, um in den Innenraum des Kiosks zu gelangen und Tabakwaren sowie eine Kasse mit mehreren Hundert Euro Bargeld ...

