Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger angefahren und flüchtig gegangen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, bei dem am Freitagabend (14.04.2023) gegen 19.40 Uhr im Bereich der Robert-Koch-Straße ein Fußgänger an einer Bushaltestelle von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden war, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein 43-jähriger Fußgänger stand an einer Bushaltestelle und wurde dort vom Fahrzeugheck eines mutmaßlich ins Schleudern geratenen Pkw, welcher von der Waldburgstraße kommend nach links in die Robert-Koch-Straße abbog, erfasst. Dabei wurde auch die Haltestelle nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr mit dem ebenfalls beschädigten Pkw, vermutlich ein dunkler BMW, davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Eine Zeugin beschrieb den Fahrer als muskulös bzw. kräftig, schwarzer Bart, trug ein kurzes schwarzes T-Shirt und hatte Tattoos an den Armen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

