POL-OG: Baden-Baden - Mehrere Gartenhütten aufgebrochen, Hinweise erbeten

Baden-Baden, Oos (ots) - Nach offenbaren Streitigkeiten im Umfeld einer Veranstaltungen in der Festhalle in der Sinzheimer Straße, soll es am Sonntag zur Abgabe mehrerer Schüsse gekommen sein. Wie Zeugen der Polizei berichteten, waren gegen 19:50 Uhr im Außenbereich mehrere noch unbekannte Personen mit einem ebenfalls noch unbekannten Geschädigten in Streit geraten. Dabei wurde dieser offenbar beleidigt. Durch Zeugen ...

mehr