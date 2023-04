POL-OG: Lahr - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Gutach (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten kam es am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr in Gutach. Ein 19-jähriger VW-Fahrer befuhr die L107 in Richtung Oberprechtal. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er mit seinem Fahrzeug in einer Kurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen, kippte um und rutschte die Böschung hinab. Nach etwa zehn Metern blieb das Auto an einem ...

mehr