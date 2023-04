Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Von Straße abgekommen

Gutach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten kam es am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr in Gutach. Ein 19-jähriger VW-Fahrer befuhr die L107 in Richtung Oberprechtal. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er mit seinem Fahrzeug in einer Kurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen, kippte um und rutschte die Böschung hinab. Nach etwa zehn Metern blieb das Auto an einem Baum hängen. Da der Volkswagen weiter abzurutschen drohte, konnten der Fahrer und seine etwas jüngeren Mitfahrer das Fahrzeug nicht verlassen und mussten von der Feuerwehr Gutach aus dem Pkw befreit werden. Sie wurden im Anschluss zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf rund 22000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Autos musste die Straße für etwa 1,5 Stunden gesperrt werden. /bab

