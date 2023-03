Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Betrunken unterwegs/Tannenhausen - Betrunkener Radfahrer/Großefehn - Unfall unter Alkohol

Aurich/Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunken unterwegs

Am Sonntagmorgen hielten Polizisten einen Mazda in Norden an. Während der Kontrolle in der Westerstraße stellten die Beamten fest, dass die 66-jährige Autofahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,6 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Tannenhausen - Betrunkener Radfahrer

Sonntagfrüh meldete ein Zeuge in Tannenhausen einen augenscheinlich alkoholisierten Radfahrer, welcher starke Schlangenlinien fahren würde und bereits gestürzt sei. Als die Polizeibeamten den 19-jährigen Radfahrer in der Dietrichsfelder Straße kontrollierten, stand dieser derart unter Alkoholeinfluss, dass er nicht mehr in der Lage war, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Großefehn - Unfall unter Alkohol

Am Sonntagabend kam es in Großefehn zu einem Verkehrsunfall. Gegen 22.40 Uhr fuhr ein 49-jähriger VW-Fahrer auf der Kanalstraße Nord in Richtung Wiesmoor, als er auf gerader Strecke nach rechts von der Straße abkam. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,3 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell