LPI-SHL: Zeugin liefert entscheidenden Hinweis

Bad Salzungen (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit von Dienstag, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 06:00 Uhr, einen in der Werner-Lamberz-Straße abgestellten Opel. Der Geschädigte bemerkte einen Schaden am hinteren Stoßfänger und informierte die Polizei. Hinweise auf den Verursacher liegen bis dato nicht vor. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 03695 551-0. Rückfragen bitte an: ...

mehr