Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Täter schlug am 05.01.2023, in der Zeit von 16.40 Uhr bis 17.26 Uhr, die Seitenscheibe eines auf einer Auffahrt an der Straße "Am Teigelkamp" in Coesfeld geparkten Autos einer 43-jährigen Coesfelderin ein. Aus dem Inneren entwendete er eine Geldbörse. Hinweise bitte and die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

