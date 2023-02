POL-HH: 230203-1. Polizei beschlagnahmt fast 100 Kilogramm Marihuana in Hamburg-Altona-Nord

Polizei Hamburg

Zeit: 02.02.2023

Ort: Hamburg-Altona-Nord, Kieler Straße

Mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften (LKA 24) haben Beamte des Drogendezernates (LKA 62) gestern zwei Männer im Hamburger Stadtteil Altona-Nord aufgrund des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorläufig festgenommen. Der 29-jährige Hauptverdächtige ist zugeführt worden.

Ein Zeugenhinweis brachte die Ermittler auf die Spur des 29 Jahre alten Kellernutzers und seines 25-jährigen mutmaßlichen Komplizen. Als die beiden gestern offenbar im Begriff waren, das in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Kieler Straße gelagerte Marihuana abzutransportieren, schlugen die Fahnder zu.

Die Polizisten nahmen die mutmaßlichen Drogenhändler in der Nähe des Mehrfamilienhauses vorläufig fest und beschlagnahmten rund 98 Kilogramm Marihuana. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie die Wohnanschriften des 29-jährigen Deutsch-Briten in Eidelstedt sowie des 25 Jahre alten Deutschen in Altona-Nord und stellten hierbei Mobiltelefone als mögliche Beweismittel sicher.

Der Hauptverdächtige wurde noch im Laufe des Abends dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo er sich heute vor einem Haftrichter verantworten muss. Der Jüngere wurde mangels Haftgründen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die Ermittlungen des Drogendezernates und der Staatsanwaltschaft dauern an.

Darüber hinaus nahmen die Drogenfahnder der BAO HHammer (LKA 62) gestern Morgen um 06:15 Uhr einen 38-jährigen Deutschen fest. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hatte im Vorhinein beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung in Billstedt sowie einen Haftbefehl für den Mann erwirkt.

Er wird verdächtigt, als Encrochat-Nutzer Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge - nämlich zehn Kilogramm Marihuana, einem Kilogramm Kokain sowie 3.000 Ecstasy-Tabletten - betrieben zu haben.

Der dringend Tatverdächtige wurde noch gestern einem Richter vorgeführt, der ihm den Haftbefehl verkündete.

