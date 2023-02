POL-HH: 230202-3. Zeugenaufruf nach schwerem Raub in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots) - Zeit: 01.02.2023, 09:47 Uhr Ort: Hamburg-Eimsbüttel, Vereinsstraße Heute Morgen kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand. In der Wohnung entdeckten Rettungskräfte einen Leichnam. Anwohner alarmierten heute Morgen Feuerwehr und Polizei, als sie einen Knall gehört und Rauch in einer Erdgeschosswohnung in der Vereinsstraße ...

