Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Unwettereinsätze

Mittelbaden (ots)

Überwiegend umgestürzte Bäume und umgefallene Bauzaunelemente haben am Freitagmittag nach einem Unwetter zu mehreren Polizei-, aber mehrheitlich zu Feuerwehreinsätzen im gesamten Präsidiumsbereich geführt. Zwischen 12:20 Uhr und 14:20 Uhr mussten die Einsatzkräfte insgesamt 19 Mal ausrücken. Bislang liegen keine Erkenntnisse über verletzte Personen vor. Während den Aufräumarbeiten durch die Wehrleute kam es in Einzelfällen zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. An einem Hotel im Ortsteil Allmannsweier hat der Sturm Teile des Gebäudedachs abgedeckt. In der Meister-Erwin-Straße in Steinbach ist eine etwa 15 Meter hohe Birke auf ein städtisches Gebäude gestürzt. Sämtliche Bewohner dürften mit dem Schrecken davongekommen sein. In Haslach wurden im Bereich der Schwarzwaldstraße Blechteile auf ein Abstellgleis geweht. Eine Gefahr für den Bahnverkehr hat hierbei nicht bestanden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.

/wo

