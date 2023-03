Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Offenburg (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Offenburg sind nach einer Unfallflucht am Freitagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schutterwälder Straße auf der Suche nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr einen dort geparkten VW Golf beschädigt und hierbei einen Schaden von etwa 4.000 Euro angerichtet. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, zog es der Unfallverursacher vor, vom Ort des Geschehens zu verschwinden. Mögliche Zeugen der Kollision oder Hinweise zum geflüchteten Fahrzeug werden unter der Rufnummer: 0781 21-2200 an die Ermittler des Polizeireviers Offenburg erbeten.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell