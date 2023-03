POL-OG: Bühl, Balzhofen - Unter Drogeneinfluss

Baden-Baden,Oos (ots) - Am Donnerstagabend kam es in Baden-Oos zu einer mutmaßlichen Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Audi-Fahrer befuhr gegen 19:50 Uhr die Rheinstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen bog er an der Ampelkreuzung bei der Auffahrt zur B500 bei Grünlicht auf ebendiese ab und geriet dabei, vermutlich aufgrund nicht ...

mehr