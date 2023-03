Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden,Oos - Verkehrsunfallflucht, Hinweise erbeten

Baden-Baden,Oos (ots)

Am Donnerstagabend kam es in Baden-Oos zu einer mutmaßlichen Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Audi-Fahrer befuhr gegen 19:50 Uhr die Rheinstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen bog er an der Ampelkreuzung bei der Auffahrt zur B500 bei Grünlicht auf ebendiese ab und geriet dabei, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in den Gegenverkehr, wo er einen dort wartenden Linienbus streifte. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Am Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Von den Businsassen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Audi-Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07221 680-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Baden-Baden zu melden.

