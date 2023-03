Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Polizeiliche Durchsuchungsaktion bei Transportfirma

Offenburg (ots)

Mitarbeiter des Landratsamts Ortenaukreis hatten im Rahmen einer Prüfung durch das Gewerbeaufsichtsamt bei einer örtlich ansässigen Speditionsfirma erhebliche Ungereimtheiten bei der Einsetzung von Fahrerkarten im Fernverkehr festgestellt. Dabei sollen in einer Vielzahl von Fällen den Fahrern der Speditionen mehrere Fahrerkarten ausgehändigt worden sein, um so eine Überziehung der zulässigen Lenkzeiten zu ermöglichen. Die Staatsanwaltschaft Offenburg hatte daher ein Ermittlungsverfahren gegen den Firmeninhaber sowie einen weiteren Mitarbeiter wegen Fälschung beweiserheblicher Daten sowie Urkundenfälschung eingeleitet und beim Amtsgericht Offenburg Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohn- und Geschäftsräume der betroffenen Firma erwirkt. Am gestrigen Donnerstag wurde dieser vollzogen.

Hierbei wurden in den frühen Morgenstunden durch die insgesamt 23 eingesetzten Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg mit Unterstützung der Hundestaffel und der Kriminalpolizei zeitgleich an drei verschiedenen Anwesen des Inhabers und des Geschäftsführers in Offenburg und Appenweier digitale Datenspeicher sowie diverse Firmenunterlagen beschlagnahmt.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen ergaben sich auch Anhaltspunkte für weitere Straftaten. So wurden unter anderem 520 Schuss Munition in einem nicht gesicherten Aktenkoffer aufgefunden. Die Spedition war bereits in der Vergangenheit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, weshalb beim Verkehrsdienst Offenburg zur Abwicklung des umfangreichen Strafverfahrens eine zehnköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet wurde. Die Auswertung der beschlagnahmten Beweismittel steht derzeit noch aus.

