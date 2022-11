Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach-Hammelbach: Geparktes Auto beschädigt/Zeugen gesucht

Grasellenbach (ots)

Am Donnerstag (10.11.), in der Zeit zwischen 19.00 und 22.00 Uhr, kam es im Thorweg, in Höhe des Sportplatzes, zu einer Verkehrsunfallflucht. Während eines Fußballspiels wurde ein dort geparkter weinroter Mitsubishi durch ein unbekanntes Fahrzeug am Fahrzeugheck beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 in Verbindung zu setzen.

