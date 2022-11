POL-DVS: BAB 5 - Betrunken und ohne Führerschein Auffahrunfall auf Autobahn verursacht

Viernheim (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (16.11.) brachen unbekannte Kriminelle in einen Blumenladen in der Kreuzstraße ein. Hierzu hebelten die Täter ein Fenster des Geschäfts auf. Anschließend entwendeten sie aus dem Verkaufsraum drei Trinkgeldkassen samt Inhalt sowie Geld aus einer Wechselkasse. Falls Sie in dem genannten Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen ...

mehr