Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Nach Streitigkeiten geflüchtete

Baden-Baden, Oos (ots)

Nach offenbaren Streitigkeiten im Umfeld einer Veranstaltungen in der Festhalle in der Sinzheimer Straße, soll es am Sonntag zur Abgabe mehrerer Schüsse gekommen sein. Wie Zeugen der Polizei berichteten, waren gegen 19:50 Uhr im Außenbereich mehrere noch unbekannte Personen mit einem ebenfalls noch unbekannten Geschädigten in Streit geraten. Dabei wurde dieser offenbar beleidigt. Durch Zeugen wurden dabei auch drei Schussgeräusche wahrgenommen. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen, waren alle mutmaßlich beteiligten Personen nicht mehr vor Ort. Auch konnten keine Spuren festgestellt werden, die auf die wahrgenommenen Knallgeräusche schließen ließen. Weitere Personen, die Hinweise zu den Geschehnissen geben können, werden unter der Rufnummer 07221 680-0 Um Kontaktaufnahme gebeten.

