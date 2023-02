Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall in Mainsche /Hesterberg

Bild-Infos

Download

Mainsche / Hesterberg (ots)

(opp) Am Donnerstagvormittag, den 23.02.2023, ereignete sich gegen 09:26 Uhr, auf der Hesterberger Straße in Mainsche ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 20jähriger Fahrer eines 3,5t-Lkw aus dem Bereich Stade kam auf der Kreisstraße 40 in einer Linkskurve, in Fahrtrichtung Deblinghausen, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte hier frontal gegen einen massiven Straßenbaum. Der noch ansprechbare Fahrzeugführer konnte durch Ersthelfer aus dem total beschädigten Fahrzeug befreit und den eingetroffenen Rettungskräften übergeben werden. Nach einer Erstbehandlung durch den Notarzt und dem Rettungsdienst wurde er in das Krankenhaus nach Nienburg verbracht. Die Straßenmeisterei Lemke erschien ebenfalls vor Ort und übernahm die Reinigung der Fahrbahn sowie eine Versorgung des Baumes. Die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Marklohe bitten um zeugenschaftliche Hinweise zu dem genaueren Unfallhergang unter der Telefonnummer 05021/924060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell