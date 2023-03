Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwerer Raub auf Haushaltswarengeschäft in Wardenburg +++ Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 16. März 2023, gegen 19:50 Uhr, kam es in Wardenburg in der Rheinstraße zu einem schweren Raub auf ein Haushaltswarengeschäft.

Ein Mann betrat am Donnerstagabend den Verkaufsraum des Geschäftes in der Rheinstraße und forderte einen 42-jährigen Mitarbeiter unter Vorhalt einer Sprengattrappe auf, die Tageseinnahmen herauszugeben, andernfalls würde er den vermeintlichen Sprengsatz zünden.

Im Verlauf der Tat kam es zu keiner Aushändigung von Bargeld oder anderen Artikeln. Schließlich flüchtete der Täter aus dem Geschäft ohne etwas zu erbeuten. Den vermeintlichen Sprengsatz behielt er bei sich.

Der 42-jährige Mitarbeiter blieb unverletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, welche die Tat beobachtet, Hinweise zum Nachtatverhalten oder zur Flucht des Täters geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/ 941-0 in Verbindung zu setzen.

