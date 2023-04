Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw von der Fahrbahn abgekommen

Stuttgart-Degerloch (ots)

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden in Höhe von zirka 25.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Samstagabend (15.04.2023) gegen 17.10 Uhr in der Löffelstraße ereignet hat. Ein 73-jähriger Citroën-Fahrer war mit seiner 68-jährigen Beifahrerin auf der B27 stadteinwärts in Richtung Albplatz unterwegs, als er auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle "Degerloch Albstraße" vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei kollidierte er frontal mit einem Baum, an seinem Pkw entstand ein Totalschaden. Die beiden schwer Verletzten wurden anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme und bis zum Ende der Aufräumarbeiten war der rechte Fahrstreifen bis gegen 20.00 Uhr blockiert. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell