POL-Bremerhaven: Gestohlene Ware im Kinderwagen abtransportiert

Bremerhaven (ots) - Am vergangenen Wochenende entdeckte der Hausmeister der Karl-Marx-Schule in Bremerhaven-Leherheide gleich mehrere Sachbeschädigungen am Schulgebäude und alarmierte die Polizei. Bislang unbekannte Täter betraten in der Zeit von Freitag, 3. Februar, 14 Uhr bis Montag, 6. Februar, 8.30 Uhr das Schulgelände an der Ferdinand-Lassalle-Straße und ...

