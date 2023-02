POL-Bremerhaven: Erst nach Zigaretten gefragt, dann Smartphone gestohlen - Polizei sucht Zeugen nach Trickdiebstahl

Bremerhaven (ots) - Unabhängig voneinander ereigneten sich am gestrigen Donnerstag, 2. Februar, gleich drei Unfälle, bei denen Fahrradfahrer von Autos erfasst wurden. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Lebensgefahr soll in beiden Fällen nicht bestehen. So wurde am Donnerstagmorgen ein 13-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Bremerhaven-Lehe leicht verletzt. Eine 25-jährige Autofahrerin übersah den ...

mehr