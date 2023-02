Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Drei Unfälle mit Radfahrern - Zwei Verletzte

Bremerhaven (ots)

Unabhängig voneinander ereigneten sich am gestrigen Donnerstag, 2. Februar, gleich drei Unfälle, bei denen Fahrradfahrer von Autos erfasst wurden. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Lebensgefahr soll in beiden Fällen nicht bestehen.

So wurde am Donnerstagmorgen ein 13-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Bremerhaven-Lehe leicht verletzt. Eine 25-jährige Autofahrerin übersah den Jungen gegen 7.40 Uhr beim Wenden an der Neulandstraße und stieß mit ihm zusammen. Der 13-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall zum Nachteil eines Radfahrers kam es knapp fünf Stunden später in Bremerhaven-Mitte. Gegen 12 Uhr fuhr ein 61-Jähriger mit einem Mercedes von einer Ausfahrt eines Parkplatzes auf die Barkhausenstraße in nördlicher Richtung. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen 70-jährigen Radfahrer, der den Radweg der Barkhausenstraße in falscher Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 70-Jährige leicht verletzt hat.

Nur wenige Minuten später ereignete sich ein gleichgelagerter Unfall in Bremerhaven-Geestemünde. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr eine 34-Jährige mit ihrem Fahrrad den Radweg der Georgstraße verbotswidrig in der entgegengesetzten Richtung. Ein 88-jähriger Autofahrer, der von der Max-Dietrich Straße aus kommend nach rechts in die Georgstraße einbiegen wollte, übersah offenbar die Radfahrerin und erfasste diese. Glücklicherweise blieb die 34-Jährige unverletzt. In allen Fällen wurden die Fahrzeugführer nicht verletzt.

Die Ermittlungen der Polizei Bremerhaven dauern derzeit an.

