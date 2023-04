Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Terrassentüren aufgehebelt und eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch/-Vaihingen (ots)

Unbekannte sind von Donnerstag bis Sonntag (13.04.-16.04.2023) in zwei Häuser an der Straße Brunnenwiesen und an der Lindenstraße eingebrochen. In der Straße Brunnenwiesen schoben die Täter in der Zeit von Donnerstag, 14.30 Uhr bis Sonntag, 12.30 Uhr zunächst den Rollladen einer Terrassentür nach oben und hebelten sie anschließend auf. Die Diebe durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und stahlen zwei Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro. In der Lindenstraße schlugen die Täter am Sonntag, zwischen 15.30 Uhr und 22.15 Uhr eine Terrassentür ein und durchwühlten anschließend mehrere Schränke und Kommoden. Sie erbeuteten Schmuck im fünfstelligen Bereich sowie mehrere Tausend Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten sich, unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

