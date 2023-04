Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrausweisprüfer geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntag (16.04.2023) an der Haltestelle Olgaeck einen 34 Jahre alten Fahrausweisprüfer geschlagen und ist geflüchtet. Der 34-Jährige kontrollierte den Unbekannten gegen 18.35 Uhr in der Stadtbahnlinie U12 und stellte fest, dass er nicht im Besitz eines gültigen Fahrscheines ist. Nachdem der Fahrausweisprüfer den Unbekannten aufgefordert hatte, die Stadtbahn an der Haltestelle Olgaeck zu verlassen, schlug ihm der Tatverdächtige mehrfach ins Gesicht und flüchtete in Richtung Altstadt. Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen zirka 28 bis 35 Jahre alten Mann handeln, der etwa 190 bis 195 Zentimeter groß ist. Er hatte eine muskulöse Figur, helle Haut und einen braun-schwarzen Vollbart sowie braune Augen. Er trug eine blaue Wintermütze, eine Jeanshose und hatte eine rotbraune Umhängetasche dabei. Der Flüchtige soll deutsch mit Akzent gesprochen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

