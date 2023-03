Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bushaltestelle an der Rheinhessenstraße zerstört

Mainz-Hechtsheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zerstörten bislang unbekannte Täter ein Bushaltstellenhäuschen an der Rheinhessenstraße. Gegen 01:38 Uhr wurden der Polizei mehrere zersplitterte Glasteile auf und neben der Fahrbahn der Rheinhessenstraße gemeldet. Von einer eingesetzten Funkstreife konnte dann das ganze Ausmaß des Schadens wahrgenommen werden. Die Scheiben der Haltestellenrückwand waren komplett zerborsten und die Scherben waren bis auf die Fahrbahn verteilt. Nach den ersten Spurensicherungsmaßnahmen, wurde die Scheibe vermutlich durch Tritte von der Rückseite aus zum Bersten gebracht. In den Scherben konnten schuhprofilförmige Erdklumpen gesichert werden. Die mittlere Scheibe, über der Sitzbank des Haltestellenhäuschens, wurde vermutlich mit einem scharfen Gegenstand zerkratzt und zusätzlich fanden sich hier Brandspuren. An den Scheiben und Glasteilen konnten Finger- und Handabdrücke gesichert werden, die nun ausgewertet werden müssen. Die Polizeiinspektion Mainz 3 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen der Tat. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

