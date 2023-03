Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Busfahrer mit Pfefferspray attackiert

Mainz-Neustadt (ots)

Am Sonntagabend kam es in der Neustadt zu einem Angriff auf einen Mainzer Busfahrer. Gegen 20:14 Uhr hielt der Bus der Linie 62 an der Haltestelle Synagogenplatz in Fahrtrichtung Kaiserstraße. Als sich eine bislang unbekannte männliche Person der vorderen Tür näherte, öffnete der Busfahrer die Tür, um den mutmaßlichen Fahrgast aufzunehmen. Der unbekannte Mann betrat den Bus, zog ein Pfefferspray und Sprühte mit diesem um sich. Hiernach verließ der Mann den Bus und flüchtete zu Fuß in Begleitung einer weiteren Person in Richtung Sömmeringstraße. Der 54-jährige Busfahrer musste vor Ort vom alarmierten Rettungsdienst behandelt werden. Eine Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und erste Zeugenbefragungen durchgeführt. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 165cm groß - Schwarz gekleidet - Vermummtes Gesicht mit einem dunklen Tuch oder ähnlichem

Hintergründe und Motivlage der Tat sind derzeit noch völlig unklar. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell