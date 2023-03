Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 39-Jähriger verletzt - Täter gefasst

Mainz-Neustadt (ots)

Ein 39-jähriger Mann aus Wiesbaden wurde am Sonntagmittag in der Mainzer Neustadt Opfer eines versuchten Straßenraubes.

Der 39-jährige war gegen 12:30 Uhr zu Fuß in der Boppstraße unterwegs, in Richtung als ihm auf Höhe der Bonifatiustürme zwei männliche Personen auflauern und plötzlich auf ihn zu kommen. Einer der Täter rennt auf den Wiesbadener zu und fordert Geld. Um seine Forderung zu untermauern schlägt der Täter mit der Faust nach dem 39-Jährigen, der den Schlägen zwar zunächst ausweichen kann, aber letztlich am Kopf getroffen wird und Verletzungen davonträgt. Der 39-jährige rennt hierauf weg und verständigt über Notruf die Polizei. Von Alarmierten Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 2 konnte der 21-jährige Haupttäter wenig später noch in der Boppstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Täter stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel und verhielt sich gegenüber den Polizeikräften ebenfalls unflätig und aggressiv. Er musste letztlich in Polizeigewahrsam genommen werden und muss sich nun wegen versuchtem Raubes strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell