Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Budenheim - Wohnungseinbruch durch die Terrassentür

Mainz (ots)

Am Freitag kam es in der Georg-Unkelhäuser-Straße in Budenheim zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung. Der Einbruch muss sich zwischen 05:45 und 19:00 Uhr ereignet haben. Die bislang unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zur Wohnung. Als die Bewohnerin nach der Arbeit zurückkehrte, fand sie ihre Wohnung durchwühlt vor. Täter waren keine mehr vor Ort. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Präventionshinweise:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Die Polizei Mainz bietet kostenlose Einbruchschutzberatungen an. Termine können Sie über beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de vereinbaren.

Weitere Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

