Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Täter nach Raubstraftat geschnappt

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei stellte gestern gegen 16:00 Uhr vier Täter nach einer Raubstraftat. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Kinder im Alter von 11 bis 13 Jahren. Diese stehen im Verdacht, zwei 11-jährigen Jungs in einem Einkaufscenter in der Innenstadt Bargeld geraubt zu haben. Die Kinder wurden weiteren polizeilichen Maßnahmen zugeführt und im Anschluss an ihre Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigten übergeben. Da es in den letzten Wochen auf dem Erfurter Anger vermehrt zu Raubdelikten zum Nachtteil von Kindern kam, prüft die Kriminalpolizei mögliche Zusammenhänge. (DS)

