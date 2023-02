Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Körperverletzung in Straßenbahn

Erfurt (ots)

Freitagmorgen gegen 05:20 Uhr kam es in einer Straßenbahn der Linie 1 auf Höhe der Berliner Straße zu einer Körperverletzung. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein 32-Jähriger mit einem Unbekannten in Streit. In der weiteren Folge schlugen sich die Männer und verletzten sich dabei im Gesicht. An der Haltestelle Mainzer Straße stieg der Unbekannte aus. Nach Aussage des 32-Jährigen handelte es sich bei dem Mann um einen südländischen Typ. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0051620 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 7840-0) zu melden. (DS)

