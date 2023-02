Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Hilfe von Kryptowährungen betrogen

Sömmerda/Landkreis Sömmerda (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde ein 46-jähriger Sömmerdaer um mehr als 70.000 Euro betrogen. Der Mann wollte in Kryptowährungen investieren und überwies zunächst einen vierstelligen Geldbetrag auf das Konto einer ominösen Tradingfirma. Da den Tätern dies noch nicht genügte, nahmen sie außerdem ein Darlehen in Höhe von etwa 70.000 Euro im Namen des Geschädigten auf. Gestern wandte sich ein weiterer Mann aus dem Landkreis Sömmerda an die Polizei. Der 54-Jährige investierte zunächst 500 Euro in Bitcoin. Die Tradingfirma täuschte dem Mann einen angeblichen Gewinn vor um Zugriff auf seinen PC zu bekommen. Via Fernzugriff buchten Unbekannte mehr als 13.000 Euro auf ausländische Konten. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell