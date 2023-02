LPI-EF: Fahrt unter Drogen

Erfurt (ots) - Gestern Abend machten sich unbekannte an einer Synagoge in Erfurt zu schaffen. Gegen 01:00 Uhr entdeckten Polizisten rosafarbene Schrift auf einem Abflussrohr der Synagoge. Wie sich kurz darauf herausstellte, wurde auch eine Dauerausstellung in der Petrinistraße in Mitleidenschaft gezogen. Hier versahen Unbekannte einen Aufsteller mit grüner Sprühfarbe. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. ...

mehr